PSG – Mercato : Leonardo aurait une enveloppe réduite pour cet été !

La crise du Covid-19 étant passée par là, le PSG ne fera pas de folies cet été. Les moyens du club ne sont plus les mêmes que par le passé.

Ce jeudi matin, « Le Parisien / Aujourd’hui en France » fait un long point sur le Mercato d’été 2020 du PSG. Un Mercato « piano piano » pour Leonardo qui, selon le quotidien francilien, doit faire avec une enveloppe de recrutement confidentielle mais très limitée. Une enveloppe qui pourrait toutefois évoluer en fonction du résultat final de Paris en Ligue des Champions mais qui sera, quoi qu’il arrive, grêvée par le Covid-19.

70 M€ au maximum…

Si la presse italienne, espagnole et allemande annonce des approches d’un PSG prêt à payer entre 60 et 80 M€ pour un seul joueur (Hernandez, Milinkovic-Savic), on serait assez loin de la réalité d’après Le Parisien. « Le PSG n’aura pas plus de 70 M€ à dépenser cet été 2020 et il cherche un renfort par ligne ». C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Leonardo s’est placé en position d’attente sur le marché, espérant réaliser des « coups » comme ce fut le cas l’an passé avec le prêt de Mauro Icardi ou la signature de Keylor Navas.

Entre 4 et 5 recrues à aller chercher…

Cet été, Paris souhaite le renfort de quatre joueurs au moins : un latéral droit, un milieu de terrain défensif, un défenseur central et un attaquant. Un deuxième gardien est aussi recherché même si Marcin Bulka (20 ans) est une option sérieusement étudiée. Dans ses arrivées, le PSG serait désireux de rapatrier un international français dans l’entrejeu. Les noms de Tanguy Ndombélé (Tottenham) et Tiémoué Bakayoko (Chelsea) circulent alors que N’Golo Kanté, placé sur le marché par les Blues, paraît difficile à aller chercher avec une enveloppe comme celle de Paris actuellement…