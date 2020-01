PSG – Mercato : Leonardo avance sur le successeur de Cavani

true

Les 72 prochaines heures vont être agitées du côté du Paris Saint-Germain. En effet, le directeur sportif du club, Leonardo, est en contact permanent avec l’Atlético Madrid pour finaliser le départ d’Edinson Cavani. La presse espagnole assure que l’attaquant uruguayen et les « Colchoneros » se sont déjà mis d’accord et qu’il ne reste plus qu’à fixer l’indemnité. Qui devrait se situer aux alentours des 15 M€.

Piatek est tenté par le PSG

Après quoi, il s’agira pour Leonardo de trouver un remplaçant à Cavani. Si possible un attaquant jeune, déjà confirmé, qui acceptera de jouer les doublures de Mauro Icardi jusqu’à la fin de la saison. Dans cette optique, le nom de Krzysztof Piatek (AC Milan) revient avec insistance. Le journaliste Abdellah Boulma confirme d’ailleurs des contacts.

Le clan #Cavani a d’ores et déjà trouvé un accord avec l’Atletico. Les 2 clubs tenteraient de finaliser le deal autour des 15M d’e. #Leonardo a bien contacté K Piatek, convoité par plusieurs clubs européens, pour suppléer le départ du matador.

Prudence… — Abdellah Boulma (@abdellahboulma) January 27, 2020

Révélé grâce à une énorme première partie de saison 2018/19 avec le Genoa (19 buts en 21 matches), Piatek a été transféré à l’AC Milan il y a un an. Après des débuts de rêve (un doublé contre le Napoli), il a rencontré plus de difficultés. L’avantage pour Paris avec lui est double : Piatek a affirmé qu’il aimait beaucoup le PSG et, surtout, l’AC Milan, dans le rouge financièrement, ne dirait pas non à un transfert, lui qui vient de faire revenir Zlatan Ibrahimovic.

Gameiro, l’autre dossier chaud

Confirmant la piste du buteur polonais ainsi que celle menant à Lucas Paqueta, « Paris United » assure de son côté que Kévin Gameiro (FC Valence, 32 ans) est une autre option très sérieuse. Peut-être même la piste « la plus chaude » pour remplacer numériquement le Matador. « Il est français, connait la ligue 1, a joué au PSG au de l’ère qatari et, à 32 ans, il est prêt à accepter de ne pas avoir beaucoup de temps de jeu et de dépanner dès que Tuchel aura besoin de lui », écrit le site internet qui en fait le remplaçant idéal à court terme.