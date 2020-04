PSG – Mercato : Leonardo avance sur un coéquipier très apprécié de CR7

Le coronavirus n’empêche pas Leonardo de continuer son travail. Déjà habitué à faire chauffer son téléphone en période normale, le directeur sportif brésilien du PSG ne doit pas être dépaysé par cette période inédite de confinement liée à la pandémie.

Plusieurs dossiers sont ainsi déjà entre les mains de Leonardo. Dont celui de Miralem Pjanic (30 ans). Le journaliste italien Nico Schira l’assure : le futur du milieu de terrain de la Juventus Turin est intimement lié au PSG. « Miralem Pjanic pourrait quitter la Juventus cet été. Le PSG est intéressé. Le mois dernier son agent Fali Ramadani a parlé avec Leonardo », assure le spécialiste des transferts sur son compte Twitter.

Si les contacts ont bien eu lieu entre les différentes parties, la Vieille Dame ne serait pas contre l’éventualité de se séparer de l’ancien milieu de terrain de l’OL cet été. Sauf que Medhi Benatia a récemment fait savoir que Pjanic souhaitait rester dans le Piémont malgré l’intérêt appréciable du PSG…

Miralem #Pjanic could leave #Juventus in summer. #PSG are interested in him. Last month his agent (Fali Ramadani) has talked with Leonardo. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 9, 2020