PSG – Mercato : Leonardo cible un autre serial buteur de Serie A que Martinez !

Gianluca Di Marzio, particulièrement fiable en matière de transferts, assure que le PSG est sur les rangs pour accueillir Dries Mertens (Naples, 33 ans) au mercato estival.

Le PSG ne fera pas de folies au mercato. Ces derniers jours, le club de la capitale s’est remis en ordre de marche et a décidé de ne pas faire chauffer le chéquier pour se renforcer cet été en raison de la crise économique.

Leonardo va donc devoir recruter malin s’il entend malgré tout enrichir l’effectif de Thomas Tuchel la saison prochaine. En attaque, il semblerait qu’Edinson Cavani et Mauro Icardi soient remplacés par du sang frais. Le club de la capitale serait toujours à l’affût de la moindre opportunité pour accueillir un remplaçant digne de ce nom.

Le PSG attentif à la situation de Mertens

Gianluca Di Marzio croit ainsi savoir que le directeur sportif du PSG est sur les rangs de Dries Mertens. Le serial buteur belge de 33 ans arrive en fin de contrat et n’a toujours pas prolongé avec le Napoli. Chelsea et le Borussia Dortmund sont également sur le coup pour le récupérer cet été. Pour l’heure, aucun des clubs cités ne s’est toutefois manifesté avec une offre concrète. À noter enfin que l’Inter Milan et la Juventus Turin n’ont pas abdiqué…