PSG – Mercato : Leonardo compte bien doubler Guardiola sur un dossier au milieu

Leonardo, le directeur sportif du PSG, semble avoir fait une priorité du recrutement d’Ismaël Bennacer, le milieu de terrain du Milan AC.

Maintenant que le PSG a réglé la question Mauro Icardi, le club de la capitale va pouvoir se concentrer sur la suite de son Mercato. Outre la quête de défenseurs, Leonardo semble vouloir densifier le milieu de terrain avec une voire deux recrues.

Et selon RMC et FootMercato, la priorité semble assez claire. Ismaël Bennacer, le milieu de terrain algérien du Milan AC, serait très apprécié par les dirigeants parisiens. Plus encore que Sergei Milinkovic-Savic, le milieu de terrain de la Lazio Rome.

Un intérêt matérialisé de manière concrète par une première proposition autour de 30 millions d’euros selon FootMercato. Mais le Milan AC, qui a glissé une clause libératoire de 50 millions d’euros dans le contrat de Bennacer, aimerait en obtenir plus. Et ce d’autant plus que selon RMC, Manchester City serait également très intéressé. Pep Guardiola apprécierait beaucoup le profil du milieu milanais et a évidemment les moyens de rivaliser avec le PSG dans ce dossier. Cela promet des négociations chaudes…