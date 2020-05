PSG – Mercato : Leonardo concurrence le Barça sur le dernier crack de l’Ajax

true

En quête de deux latéraux droits, le PSG aurait un œil sur le prometteur Sergiño Dest (Ajax Amsterdam, 19 ans), évoqué au Barça.

Il y a deux jours, un média néerlandais avait annoncé un étonnant transfert proche d’être acté : celui de l’ultime pépite de l’Ajax Amsterdam Sergiño Dest (latéral droit, 19 ans) au FC Barcelone. Une annonce visiblement anticipée puisque depuis les agents de l’international américain (3 capes) ont coupé court aux rumeurs dans les colonnes de « De Telegraaf ».

Si Sergiño Dest ne fait pas de mystère sur son rêve de signer un jour au Barça, la porte est encore ouverte aux autres grands clubs européens et notamment au Bayern Munich, le club le plus intéressé par ses services aujourd’hui. Toutefois, si l’on en croit De Telegraaf, le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund ont également des vues sur la pépite des Lanciers.

Pour s’attacher les services de Dest, sous contrat à l’Ajax jusqu’en juin 2022, il faudra débourser au moins 20 M€. Désireux de dégager des liquidités pour Lautaro Martinez, le FC Barcelone semble avoir d’autres priorités (De Sciglio). Paris fera-t-il l’effort ?