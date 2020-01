PSG – Mercato : Leonardo dans l’impasse avec la Juventus Turin ?

true

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, irriterait la Juventus Turin en réclamant un montant trop élevé pour Leandro Paredes. Ce qui freinerait l’arrivée d’Emre Can.

Leonardo veut profiter du marché hivernal pour apporter un peu de muscles à son entrejeu. Le directeur sportif du PSG estime en effet que son équipe n’est pas suffisamment musclée au milieu de terrain pour les tours à élimination directe de la Champions League.

Il a depuis longtemps jeté son dévolu sur Emre Can, milieu récupérateur allemand qui cire le banc de la Juventus Turin trop souvent à son goût. Et comme les champions d’Italie lorgnent Leandro Paredes, un deal évident semblait dans les tuyaux. Mais c’était sans compter sur les limites financières du PSG…

Selon Calcio Mercato, les Parisiens, obligés de faire des concessions par le fair-play financier qu’ils enfreignent depuis très longtemps, réclament beaucoup trop d’argent pour Paredes. En gros, ils voudraient Can plus 10 M€. Une folie que la Juventus n’a aucune intention d’accepter. Et comme elle n’est pas spécialement pressée de vendre son joueur, elle peut se permettre de jouer la montre…