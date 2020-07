PSG – Mercato : Leonardo dépossédé d’une 3e pépite après Kouassi et Aouchiche ?

false

Battu sur Kouassi et Aouchiche, Leonardo bataille ferme pour convaincre son jeune défenseur El Chadaille Bitshiabu (15 ans) de rester au PSG.

Non content d’avoir perdu ses deux jeunes les plus prometteurs avec Tanguy Kouassi (Bayern Munich) et Adil Aouchiche (qui a annoncé hier son départ), le PSG est attaqué sur une autre de ses pépites.

Selon « RMC Sports », El Chadaille Bitshiabu (défenseur central, 15 ans et 1m96 !) est aujourd’hui très courtisé. Alors que Leonardo et son adjoint Angelo Castellazzi négocient un contrat aspirant d’un an assorti d’un bail de trois saisons professionnelles dans la foulée, le Bayern Munich, Dortmund et le groupe Red Bull tentent de le détourner. Selon « Foot Mercato », le Real Madrid serait aussi très chaud pour le récupérer.

Aujourd’hui, les chances de le conserver seraient de « 50-50 » selon son entourage.