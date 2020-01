PSG – Mercato : Leonardo en dit encore plus sur Neymar, Mbappé, Kurzawa et Cavani

true

Le PSG recrutera-t-il un éventuel remplaçant à Cavani ?

Après avoir confirmé qu’Edinson Cavani avait demandé à partir, Leonardo a évoqué l’éventualité de recruter un remplaçant cet hiver. « C’est vrai qu’il a demandé à partir. Je ne sais pas comment ça va finir. On est à l’écoute parce qu’on respecte beaucoup le joueur. Recruter un nouvel attaquant ? C’est une bonne question. C’est un groupe complet. Un attaquant en plus, c’est important. On y réfléchit, a-t-il poursuivi. L’idée, ce n’était pas de le faire partir (Cavani). Il y a beaucoup d’alternatives aujourd’hui dans ce groupe-là. Draxler est bien. On a des joueurs qui peuvent évoluer un peu partout. Honnêtement, c’est même difficile de remplacer un joueur comme Cavani. »

Le PSG a-t-il avancé sur le dossier Kurzawa ?

Au-delà du cas Cavani, Leonardo a été interrogé sur le départ à venir de Layvin Kurzawa, qui aurait été approché par Arsenal. Qu’en est-il dans les faits ? « Nous n’avons eu aucune discussion pour l’instant avec Arsenal pour Layvin Kurzawa », a-t-il affirmé.

Le PSG va-t-il prolonger Neymar et Mbappé ?

Leonardo a également été interrogé sur les dossiers Neymar et Kylian Mbappé, pour qui il discuterait déjà de prolongations de contrat. Le directeur sportif brésilien du PSG a repoussé la question plus tard dans la saison. « Une prolongation de Neymar et Mbappe ? On verra après le mercayo hivernal », a conclu l’intéressé.