PSG – Mercato : Leonardo en passe de retourner un dossier mal embarqué 

Alors que le dossier de la prolongation du jeune Tanguy Kouassi semblait perdu, Leonardo aurait fini par convaincre le joueur de rester au PSG.

Leonardo n’a pas dit son dernier mot dans le dossier Tanguy Kouassi. Le dossier est prioritaire aux yeux du directeur sportif du PSG : pour lui, pas question que Kouassi quitte la capitale. Selon L’Équipe, le Brésilien tente toujours de faire signer son premier contrat professionnel au joueur, dont le contrat aspirant se termine au 30 juin.

Et Kouassi, annoncé avec insistance du côté de Leipzig depuis cet hiver, ne serait pas insensible à cet intérêt de Leonardo, au point d’envisager de rester à Paris. En revanche, toujours d’après le quotidien sportif, l’entourage du joueur pour qu’il réponde favorablement aux approches de Leipzig et du Milan AC, plus intéressantes financièrement. Kouassi fêtera ses 18 ans ce week-end.