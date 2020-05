PSG – Mercato : Leonardo essuie deux camouflets retentissants pour cet été

true

Le directeur sportif du PSG Leonardo travaille sur plusieurs pistes en vue de la saison prochaine. Pour l’instant, on ne peut pas dire que le Brésilien soit très respecté.

Le PSG fait partie des clubs ayant été les plus touchés par les conséquences financières de la crise sanitaire liée au coronavirus. Point rassurant, Doha ne devrait pas avoir de mal pour remettre au pot ces prochains mois en cas de difficultés avérées. En attendant, Leonardo a déjà commencé à préparer le mercato d’été. Le dossier prioritaire se nomme Mauro Icardi.

Et les discussions s’annoncent compliquées avec l’Inter Milan. Sky Italia affirme même ce samedi que le club italien n’entend pas brader l’attaquant argentin (27 ans) et souhaite que le PSG se rapproche le plus des 70 millions d’euros prévus initialement. Pour l’heure, le club de la capitale proposerait 50 M€ + 10 de bonus. En l’état, Leonardo serait recalé.

Le PSG n’avance ni sur Icardi ni sur Hakimi

Autre échec essuyé à l’heure actuelle par le directeur sportif du PSG : Achraf Hakimi. « Il n’y a actuellement aucune offre. Nous reviendrons à Madrid, a lâché le représentant du latéral marocain à Assahifa. Achraf est le meilleur latéral droit du monde, avec Trent Alexander-Arnold. Toutes les grandes équipes en Europe le veulent et bien sûr, le Real Madrid est l’une d’entre elles. »