PSG – Mercato : Leonardo fait chou blanc dans la quête du remplaçant de Cavani

Il ne reste plus que dix jours de Mercato et, du côté du Paris Saint-Germain, une question est sur toutes les lèvres : Edinson Cavani (32 ans) finira-t-il la saison dans la Capitale ? Courtisé par l’Atletico Madrid, prêt à le faire signer six mois avant la fin de son contrat, le « Matador » – qui est tenté à l’idée de rejoindre les Colchoneros – est pour l’instant retenu par Leonardo.

Si le PSG continue de se montrer intransigeant envers le club de Madrid, c’est aussi pour faire monter les enchères et obtenir une offre comprise entre 15 et 20 M€. L’autre grand problème de Paris, c’est de dénicher une nouvelle doublure à Mauro Icardi sur ce difficile marché d’hiver. Un joueur prêt à s’asseoir sur le banc pour ne jouer que les matches secondaires de la fin de saison.

Lucas Paqueta (Milan AC) une piste réellement par défaut ?

Selon « Le Parisien », Leonardo travaille en coulisses sur ce dossier depuis plusieurs semaines au cas où il devrait prématurément ouvrir la porte à Edinson Cavani. Mais l’équation est compliquée. Le PSG continue d’amortir ses lourds transferts de l’été 2017 (402 M€ dépensés) et ne peut pas dépenser sans compter pour un remplaçant à Cavani sans s’attirer les foudres du fair-play financier.

Toujours d’après le quotidien francilien, la piste la plus sérieuse en cas de départ de Cavani mène au chouchou du DG parisien : Lucas Paqueta (Milan AC, 22 ans). Reste que le Brésilien n’est pas un pur buteur mais un milieu offensif. Par ailleurs, sa cote est estimée à 30 M€ malgré son début de saison compliqué. Ce mardi, « ESPN » avance une nouvelle piste surprenante : celle menant à Kévin Gameiro (FC Valence, 32 ans). Passé par le PSG entre 2011 et 2013, l’ancien Merlu avait justement dû céder sa place à l’époque à … Edinson Cavani.