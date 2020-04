PSG – Mercato : Leonardo joue la montre dans le dossier Mauro Icardi

true

Alors que le PSG a les cartes en main dans le dossier de l’attaquant argentin Mauro Icardi, Leonardo ne compte pas se presser.

Dans son édition du jour, en plus des cas Neymar et Mbappé, l’Equipe fait le point sur la situation de Mauro Icardi. Le troisième attaquant du PSG est dans le flou concernant son avenir, où il n’a pas franchement les cartes en main.

Malgré les informations italiennes récentes qui envoient l’attaquant argentin à la Juventus ou à Naples, l’Equipe rappelle que c’est bien le PSG qui a le pouvoir de décision. Si le club de la capitale choisit de lever l’option d’achat du prêt d’Icardi, le joueur n’aura pas son mot à dire, le contrat ayant été conclu en amont

Et le PSG ne compte pas se laisser dicter sa conduite par la compagne et agent du joueur, Wanda Nara, qui discuterait avec plusieurs clubs italiennes. Selon l’Equipe, la relation entre Leonardo et la représentante d’Icardi serait bonne et de longue durée, mais le directeur sportif du PSG ne se presse pas pour autant. Aux agents qui se renseignent sur le dossier, Leonardo répond régulièrement que tout est incertain sur ce dossier. Ou le club de la capitale a donc toutes les cartes en main.