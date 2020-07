PSG – Mercato : Leonardo lorgne un crack du Real Madrid avec insistance

true

Selon El Chiringuito TV, média espagnol, le PSG s’intéresse au profil de Vinicius Junior. Le Brésilien est sous contrat jusqu’en 2025 au Real Madrid.

Vainqueur de la coupe de France, le PSG est focalisé sur sa fin de saison. Les hommes de Thomas Tuchel peuvent encore brandir la coupe de la Ligue, vendredi face à l’OL, et la Ligue des Champions. Pour cela, les Rouge et Bleu devront battre en quart de finale l’Atalanta Bergame, début août, au Portugal.

Néanmoins, en coulisses, Leonardo se tourne déjà vers la prochaine saison. Cet été, le directeur sportif aura pour mission de densifier le groupe de Thomas Tuchel. Selon El Chiringuito TV, émission en Espagne traitant de l’actualité du football, le Brésilien s’intéresserait à un de ses compatriotes. Vinicius Junior serait dans le viseur des pensionnaires du Parc des Princes.

Néanmoins, on voit mal l’ailier gauche quitter le Real Madrid pour rejoindre la capitale française. Sous contrat jusqu’en 2025 avec la Maison Blanche, Vinicius a été utilisé à 29 reprises en Liga la saison dernière par Zidane. Le tacticien français préférerait se séparer de James Rodriguez et Gareth Bale sur le front de l’attaque. Malgré tout, le néo-international auriverde a souffert d’un manque d’efficacité finissant la saison avec 3 buts et 2 passes décisives en championnat. Mais, Zidane lui maintient sa confiance.

Pour le PSG, la venue d’un ailier gauche n’est pas une priorité. Avec un budget limité pour réaliser ses emplettes, environ 70 millions d’euros, Leonardo s’évertuera à combler les départs de Thiago Silva, Thomas Meunier et Tanguy Kouassi. Un milieu de terrain, au physique imposant, est également espéré. Dans ce cadre, la piste Vinicius Junior parait difficilement réalisable.