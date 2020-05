PSG – Mercato : Leonardo mis sous pression par le Real Madrid pour Koulibaly

true

Selon la presse espagnole, le Real Madrid suivrait avec attention le défenseur du Napoli Kalidou Koulibaly, priorité du PSG en défense.

Désireux de quitter le Napoli à l’intersaison, Kalidou Koulibaly attise les convoitises un peu partout en Europe. Et ça pourrait être pire s’il n’était pas autant attaché au SSCN : pour cette raison, la Juventus et l’Inter n’ont pas fait acte de candidature car ils savent qu’ils se feraient opposer une fin de non-recevoir.

Dernièrement, c’est Manchester United qui a fait connaître son intérêt pour le colosse sénégalais. Mais les Anglais sont en chute libre depuis la fin de l’ère Ferguson et ils n’ont pas la carrure pour lutter avec Liverpool et City en Premier League, et encore moins en Champions League, quand ils se qualifient.

Le PSG, qui semble avoir un temps d’avance dans le dossier Koulibaly, pouvait dormir tranquille. Jusqu’à aujourd’hui. Car des médias italiens et espagnols annoncent que le Real Madrid serait intéressé par le Napolitain dans l’optique du remplacement de Sergio Ramos, qui arrive en fin de contrat et au bout de sa carrière. Les Merengue ont des moyens et des ambitions au moins égaux à ceux du PSG. Et un prestige plus grand. Tout à coup, Paris a perdu son avantage…