PSG – Mercato : Leonardo pourrait accuser un coup dur à 15 M€

Attaqué par l’un de ses prestataires, le PSG pourrait se voir privé de 15 M€ dans son budget pour la saison 2020-21.

L’affaire est passée inaperçue mais elle pourrait coûter cher au PSG. En effet, comme le rapporte « L’Equipe », le Champion de France a été condamné en première instance par le tribunal de commerce de Paris a régler entre 10 et 15 M€ à une société prestataire en matière de ventes de droits dans le secteur du marketing et du sport.

La justice donne raison à la société anglaise !

Au moment du départ de son sponsor Emirates en juin 2018, Paris avait en effet signé un contrat d’exclusivité avec la société TRM Partners pour qu’elle lui dégotte un sponsor maillot. Mais la société anglaise n’est pas intervenue sur le choix d’Accor en février 2019 puisque le deal s’est réglé directement entre Sébastien Bazin, le boss du groupe hôtelier, et son ami Nasser Al-Khelaïfi, patron du PSG.

Non rétribuée sur un contrat de sponsoring sur lequel elle n’a pas participé, la société TRM s’est donc retournée contre Paris, expliquant qu’Accor faisait partie de ses « prospects » mais que le PSG avait refusé de les laisser mener des discussions. La justice a donné raison au prestataire du club et a condamné le PSG a payé les sommes contractuellement dûes pour une durée maximale de 4 ans, soit « 5% des revenus jusqu’à 40 M€ de recettes et 7,5% au-delà ». La direction francilienne a fait appel de cette décision. L’affaire sera rééxaminée en 2021. Un coup dur pour le PSG qui n’avait pas vraiment besoin de ce genre de galères après la crise du Covid-19…