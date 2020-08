PSG – Mercato : Leonardo pourrait régler un dossier à rallonge du LOSC

true

Alors que Leonardo souhaite remplacer Thiago Silva par un défenseur central, le PSG pourrait donner un coup de main… au LOSC.

Même si Thiago Silva continue d’être titulaire et capitaine du PSG, l’aventure du défenseur central brésilien semble sur le point de se terminer. Dans une grosse semaine maximum, le club de la capitale devrait voir partir son défenseur central en fin de contrat. Et cela ouvre donc la porte à une arrivée.

Car si le PSG choisit de laisser partir Thiago Silva désormais âgé de 35 ans et au salaire pharaonique, c’est aussi avec l’ambition de se renforcer derrière. Et si l’on en croit les informations de Valter De Maggio, journaliste de Kiss Kiss Napoli, Leonardo aurait bien avancé dans le dossier Kalidou Koulibaly. Et si le directeur sportif parisien parvient à conclure ce dossier, cela donnerait un sacré coup de pouce au LOSC qui tarde à régler le départ de Gabriel.

« Un petit oiseau hier soir m’a donné des nouvelles concernant le Napoli. (…) Il m’a dit que Kalidou Koulibaly pourrait éventuellement atterrir au Paris Saint Germain. Parmi tous les prétendants, l’équipe française pourrait être la mieux placée pour le défenseur central. (…) En ce qui concerne le remplacement de Koulibaly, le premier nom sur la liste reste Gabriel de Lille. Mais il compte vendre le central franco-sénégalais avant de prendre le joueur de Lille », a affirmé le journaliste.