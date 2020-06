PSG – Mercato : Leonardo pourrait réserver deux sacrées surprises pendant l’été

true

Si le PSG va devoir composer sans Thomas Meunier ni Edinson Cavani à partir du 30 juin, d’autres surprises sont envisagées.

La nouvelle est tombée hier soir par des informations de RMC. Elle est confirmée ce matin en bloc par l’Equipe et le Parisien. Le PSG ne va pas pouvoir compter sur Edinson Cavani et Thomas Meunier, tous deux en fin de contrat, pour la fin de saison avec les finales de Coupes et le Final 8 de Ligue des champions.

Pour le Belge, l’affaire semble entendue avec un départ au Borussia Dortmund qui serait déjà acté. Quant à Edinson Cavani, le Parisien annonce que l’Uruguayen serait lui aussi déjà d’accord avec un club, qui pourrait être l’Atlético Madrid qui le voulait dès cet hiver. Le départ du Matador pourrait d’ailleurs entraîner une première surprise made in Leonardo. Alors qu’Eric-Maxim Choupo-Moting était annoncé partant et ce dès le 30 juin, la fin prématurée de Cavani pourrait changer la donne. Les deux quotidiens affirment ce matin que l’attaquant camerounais pourrait rester à Paris deux mois supplémentaires.

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

Autre surprise encore plus inattendue, l’issue du dossier Layvin Kurzawa. Les mêmes sources affirment en effet que le défenseur parisien pourrait finalement prolonger avec le PSG, et plus longtemps que pour disputer la fin de saison. Une sacrée nouvelle alors que le club de la capitale est annoncé depuis plusieurs semaines sur les rangs pour Alex Telles. La crise sanitaire qui s’est transformée en crise économique a-t-elle contraint Leonardo à revoir ses ambitions et opter pour la solution Kurzawa pour accompagner Bernat à l’avenir ?