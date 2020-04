PSG – Mercato : Leonardo prend des renseignements sur un joueur qui l’obsède

true

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, est fan de Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) et il prendrait des renseignements sur lui.

On le sait, Leonardo adore Sergej Milinkovic-Savic. Le milieu offensif serbe de la Lazio Rome a pris une nouvelle dimension dans le Calcio et cela n’a pas échappé au directeur sportif du PSG. D’ailleurs, celui-ci l’aurait bien recruté l’été dernier mais les finances parisiennes n’étaient pas suffisamment élastique.

La musique devrait être différente cette année car, si tout va bien, Neymar va retourner à Barcelone pour plus de 150 M€. De quoi se faire un petit caprice, et si possible avec SMS. Son président, Claudio Lotito, estime qu’il vaut aux alentours de 100 M€, ce qui rentre dans les possibilités parisiennes.

La Gazzetta dello Sport, qui fait le point sur le dossier Milinkovic-Savic dans son édition du jour, assure que le PSG prend des renseignements sur le joueur, de même que Manchester United. Leonardo veut évaluer la faisabilité du transfert et il veut aussi savoir si le joueur s’intégrerait bien à Paris ainsi qu’au PSG. Ça chauffe de plus en plus entre les deux camps !