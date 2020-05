PSG – Mercato : Leonardo prend un coup de pression inattendu

true

Leonardo, le directeur sportif du PSG, a de nombreux dossiers à gérer en prévision du Mercato estival. Et certains sont plus inattendus que d’autres.

Alors que le Mercato se profile, Leonardo a du pain sur la planche. Le directeur sportif du PSG doit gérer de nombreux dossiers avec une contrainte économique plus serrée suite à l’arrêt de la Ligue 1. L’été du Brésilien s’annonce donc chargé.

En plus du dossier Icardi, des fins de contrat ou des recrues potentielles, Leonardo doit également gérer quelques cas particuliers dans le vestiaire. Illustration avec Marcin Bulka, le jeune gardien polonais qui arrive en fin de contrat à l’été 2021. Dans des propos accordés à Sport TVP, le portier ne cache pas ses ambitions.

S’il souhaite prolonger son contrat avec le PSG, Bulka prévient déjà ses dirigeants qu’il faudra lui garantir du temps de jeu pour continuer l’aventure parisienne. « Je veux jouer. Je discute actuellement d’une prolongation de contrat. Malheureusement, il n’est pas encore possible de se rencontrer face à face, mais nous parlons tout le temps et il me semble que dans les semaines à venir la décision sera prise. Je sais juste que je veux jouer », a prévenu le gardien polonais.