PSG – Mercato : Leonardo prépare un coup de balai, nouvelle option pour Cavani ?

Le directeur sportif du PSG Leonardo entend procéder à une grande lessive au mercato. Edinson Cavani (33 ans), lui pourrait rebondir du côté de Naples !

Le PSG n’échappe pas à la crise. Le club de la capitale est passé au chômage partiel et pourrait procéder à des coupes franches dans ses catégories de jeunes. Selon RMC Sport et Goal, Leonardo songerait en effet à faire une grande lessive dans l’équipe des U19 du PSG. Plusieurs réunions auraient eu lieu entre Jean-François Pien, le directeur du centre de formation, Angelo Castellazzi, directeur sportif adjoint, et chaque joueur U19.

Thierno Baldé, Anfane Ahamada M’Ze, Ayoub Yousfi et Kenny Nagera auraient désormais leur destin entre leurs mains avec une proposition du club de la capitale. En revanche, Ziyad Larkèche, Hervé Malebe, Nathan Bitumazala, Théo Chanu et enfin Isaac Karamoko devraient voir leur aventure se terminer prochainement.

#Fútbol ⚽ ❌ Ameal resaltó que « la economía de Boca Juniors no es la de Cavani » https://t.co/tbMWQr1MzN — Diario SPORT (@sport) April 1, 2020

En ce qui concerne l’équipe fanion, Edinson Cavani a vu l’option Boca Juniors se refermer mais il pourrait trouver refuge à Naples. D’après Tuttosport, le club italien a prévu de formuler une offre de contrat au Matador. Un bail de 3 ans, jusqu’en 2023 donc, avec un salaire annuel de 7 M€ et une prime à la signature de 7 M€. Pour rappel, Cavani (33 ans) a joué entre 2010 et 2013 à Naples, marquant la bagatelle de 78 buts en Serie A pour les Partenopei.