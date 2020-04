PSG – Mercato : Leonardo préparerait une offre colossale pour retenir Neymar !

false

Alors que l’Espagne rêve chaque jour d’un retour de Neymar au FC Barcelone, le directeur sportif du PSG Leonardo travaille dans l’autre sens.

Et si Neymar, contrairement aux vœux réguliers depuis trois ans de la presse espagnole, finissait par rester au PSG ? Plus le temps passe, et plus la probabilité de voir le FC Barcelone répondre aux exigences financières du transfert de Neymar parait se compliquer.

Une tendance que confirme d’ailleurs la journaliste brésilienne Isabelle Pagliari, toujours bien informée sur le cas Neymar. « Selon mes informations, et c’est aussi mon avis, il est quasiment impossible qu’un transfert de Neymar se fasse cet été. Parce que 180M€ même avant la pandémie, personne n’aurait payé ça. Aujourd’hui, avec la crise, tous les clubs vont souffrir économiquement. Ce n’est pas pensable d’imaginer que Neymar va être transféré à Barcelone. D’autant plus que son histoire avec Paris n’est pas finie. Là ils sont en quart de finale de la Champions League et il a envie », a estimé la journaliste.

#Barça are working on #Neymar‘s return, but #PSG don’t want to sell him. #Leonardo will offer to the brazilian star a new contract until 2025 with a wages of €38M a year. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 19, 2020

En prime d’un transfert compliqué pour le Barça, il semble aussi que Leonardo s’active sérieusement pour sceller l’avenir de Neymar. Le journaliste Nicolo Schira affirme en effet que Leonardo va offrir au numéro 10 parisien un contrat de cinq ans, soit jusqu’en 2025, avec un salaire de 38 millions d’euros par an. De quoi le convaincre d’oublier définitivement le Barça ?