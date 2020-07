PSG – Mercato : Leonardo prêt à défier Guardiola pour un partenaire de Cristiano Ronaldo

true

La Juventus Turin souhaiterait se séparer de son ailier brésilien droit de 29 ans. Le PSG et Manchester City seraient intéressés.

En attendant que l’Arabie Saoudite prenne pied à l’Olympique de Marseille ou à Newcastle, le principal ennemi des propriétaires qataris du PSG dans le football se nomme Manchester City. Le club anglais appartient à la famille régnante d’Abou Dabi, qui exerce un blocus de l’état gazier.

L’élimination du PSG par City en Champions League en 2016 avait coûté son poste à Laurent Blanc. Et tout revers face au Citizens, même sur le marché des transferts, est mal vu à Doha. Or, selon Tuttosport, il se profile une confrontation entre le PSG et l’autre club de Manchester pour l’ailier brésilien de la Juventus Douglas Costa.

Les Bianconeri voudraient céder l’ancien du Bayern Munich pour faire de la place à l’attaquant mexicain de Wolverhampton Raul Jimenez. Le montant attendu par la Juve pour Costa n’a pas filtré mais Transfermarkt estime sa valeur à 24 M€. Reste à savoir si le PSG serait intéressé par le joueur cet été, étant donné que Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria devraient tous rester en 2020/21…