PSG – Mercato : Leonardo prêt à profiter de la brouille Vinicius – Zidane ?

Directeur sportif du PSG, Leonardo sait que l’ailier brésilien du Real Madrid Vinicius Jr entretient une relation fraîche avec Zinédine Zidane.

Touché financièrement par la crise du Covid-19, contraint à des économies importantes, le Paris Saint-Germain espère néanmoins réaliser un gros coup cet été. C’est ce qui transpire de l’édition du jour de Marca. Le quotidien madrilène est persuadé que le club de la capitale veut s’attacher les services de Vinicius Junior.

L’ailier brésilien vivrait de plus en plus mal d’être écarté des grands matches par Zinédine Zidane. Cela s’est encore vérifié hier soir puisqu’il n’a pas joué en 8e de finale retour de la Champions League face à Manchester City (1-2). Bien qu’il ait joué 29 matches de Liga, mais n’a été titulaire que 5 fois depuis la reprise, Vinicius (20 ans) commence à perdre patience et envisage de répondre favorablement à l’intérêt du PSG.

Mais il y a un mais… Florentino Pérez et l’état-major du Real Madrid seraient contre un départ. Les Merengues ont consenti un gros effort financier pour l’avoir alors qu’il n’était même pas majeur (45 M€ en 2017), ce n’est pas pour le laisser filer à la moindre contrariété. Pérez serait toujours convaincu que Vinicius représente l’avenir du Real. Il lui faut juste être patient, accepter les remarques de son coach… et repousser les avances parisiennes.