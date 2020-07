PSG – Mercato : Leonardo prêt à quelques sacrifices pour prolonger Mbappé et Neymar ?

true

Si ses grosses batailles seront de faire en sorte que Kylian Mbappé et Neymar ne partent pas libres du PSG, Leonardo est moins chaud à prolonger Angel Di Maria.

Si la prolongation du Mercato jusqu’en octobre va lui donner un peu de répit, Leonardo se retrouve avec quelques dossiers compliqués à gérer avec les prolongations du PSG. Il faut dire qu’après un été 2020 charnière où seul Layvin Kurzawa a survécu au cut des fins de contrat, laissant Edinson Cavani, Thiago Silva ou encore Thomas Meunier sur le flanc, le directeur sportif brésilien sera attendu sur le gros virage 2021 et 2022.

Mbappé chantier prioritaire, Neymar chantier secondaire

Comme le rapporte « L’Equipe », le cas Kylian Mbappé (2022) est le plus important aux yeux des décideurs qataris. Des discussions auront lieu en octobre et Leonardo sera notamment jugé sur sa propension à convaincre le natif de Bondy de faire encore un bout de chemin dans la Capitale alors que le fantasme Real Madrid demeure toujours autant présent dans l’esprit de l’ancien Monégasque.

Pour Neymar (2022), que le PSG n’envisage pas non plus de laisser filer libre, aucune négociation n’a été entamée et la crise exceptionnelle du coronavirus a contrarié les plans de tout le monde. Une rencontre devait avoir lieu en ce début d’année 2020, elle a été repoussée. Les intentions de l’ancien Barcelonais ne sont pas connues non plus.

Di Maria laissé libre en 2021 ?

Pour 2021, il devrait y avoir quelques gros sacrifices à Paris. Leonardo aimerait bien se débarrasser de Julian Draxler et Jesé Rodriguez dès cet été pour faire de grosses économies de charge (15 M€ par an pour le boulet espagnol!). Angel Di Maria (32 ans) est quant à lui totalement dans le projet de Thomas Tuchel mais les intentions de Leonardo sont difficiles à lire pour l’Argentin. Pour l’heure, aucune réunion n’est programmée et le DS parisien demeure réticent à l’idée de prolonger des trentenaires. Affaire à suivre…