PSG – Mercato : Leonardo prêt à se lancer sur un ex flop du Real Madrid ?

Selon la presse espagnole, le PSG songerait à Théo Hernandez (Milan AC, 22 ans) pour remplacer Layvin Kurzawa l’été prochain.

En quête d’un latéral gauche pour remplacer Layvin Kurzawa, le Paris Saint-Germain ne cherchera pas forcément à faire signer une doublure à Juan Bernat. Les pistes Alex Telles (FC Porto, 27 ans) ou Marcelo (Real Madrid, 31 ans) l’ont montré, Leonardo est prêt à prendre un vrai risque pour doter son club d’un joueur de classe mondiale.

Theo Hernandez, un dossier à 50 M€

Du côté de « SPORT », une troisième piste a fleuri ces dernières heures : Théo Hernandez (Milan AC, 22 ans). Après un passage difficile au Real Madrid, le Marseillais s’est brillemment relancé cette saison en Série A (25 apparitions, 6 buts, 3 passes décisives). Transféré pour 20 M€ l’été dernier et sous contrat jusqu’en juin 2024, le petit frère de Lucas Hernandez pourrait permettre au club lombard de faire une belle plus value.

Le quotidien ibérique parle même d’un deal possible à 50 M€. Somme que le PSG, séduit, serait prêt à débourser cet été. Du côté du Real Madrid, l’option d’un retour de l’ancien joueur de l’Atletico est aussi étudiée. Drôle de trajectoire…