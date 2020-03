PSG – Mercato : Leonardo prêt à vendre Angel Di Maria l’été prochain ?

true

Angel Di Maria (PSG, 32 ans) a beau compter parmi les meilleurs joueurs du club. Leonardo est à l’écoute du marché pour son ailier argentin.

S’il est quasiment considéré comme intouchable par Thomas Tuchel, Angel Di Maria (32 ans) n’est pas pour autant lié ad vitam eternam au Paris Saint-Germain. Et rien ne dit que l’Argentin sera toujours au club pour y honorer son ultime année de contrat lors de l’exercice 2020-2021. En effet, Leonardo n’a amorcé aucune discussion avec « Fideo » pour une prolongation et, si l’on en croit « Calcio Mercato », la porte ne serait pas forcément fermée pour l’été prochain.

Un bon de sortie fixé à 35-40 M€ ?

Selon le site internet, le PSG sera à l’écoute du marché pour Di Maria et pourrait accepter de céder l’ancien Mancunien si une offre comprise entre 35 et 40 M€ venait à tomber. Une offre qui permettrait de récupérer une partie de la somme investie sur son recrutement (63 M€) en 2015 mais qui permettrait aussi d’économiser encore un peu plus de masse salariale pour la venue d’une nouvelle star offensive (Mahrez?).

Toujours d’après le média transalpin, la Juventus de Turin serait à l’affût pour le natif de Rosario et pourrait formuler l’offre susceptible de convaincre définitivement Paris. Affaire à suivre pour cet été…