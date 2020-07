PSG – Mercato : Leonardo reçoit une bonne nouvelle de Serie A

true

Cible de Leonardo et du Paris Saint-Germain, Sergej Milinkovic-Savic (Lazio de Rome, 25 ans) est bien sur le marché.

S’il a prévu de recruter français sur le Mercato d’été 2020, Leonardo ne s’interdit pas pour autant de faire quelques coups en Série A sur son marché favori. Outre la piste Ismaël Bennacer (Milan AC, 22 ans), le directeur sportif brésilien rêve de longue date d’attirer le serbe Sergej Milinkovic-Savic (Lazio de Rome, 25 ans). Un joueur que Leo considère comme le meilleur « n°6 » de la planète.

Et bien bonne nouvelle : Sergej Milinkovic-Savic est bien sur le marché ! Selon la « Gazzetta dello Sport », la Lazio se serait résignée à céder son meilleur joueur cet été malgré un contrat liant le milieu serbe à Rome jusqu’en juin 2024. Reste néanmoins au PSG à s’entendre avec la formation italienne qui attend 80 M€ pour ouvrir la porte. A ce tarif, il est peu probable que Paris a les moyens de ses ambitions mais Leo a prouvé l’été dernier qu’il était un négociateur hors pair. Bis répétita en 2020 ?

De Bruyne à Paris, une idée à oublier ?

En revanche, concernant la rumeur Kévin De Bruyne (Manchester City), évoquée par la presse anglaise il y a quelques semaines, l’agent du joueur l’a balayée dans une interview à « Sporza ». « Pour le moment, il n’est pas du tout concerné. Il a toujours un contrat de trois ans avec une équipe de classe mondiale. Dans un club et une ville où Kevin se sent bien et est apprécié. Il y aura beaucoup de gens qui sont très intéressés pour le récupérer, mais il n’est pas sur le marché (…) Je peux déclarer en toute bonne conscience ici et même jurer sur la tête de mes enfants que tout ce que je lis est à 90% totalement faux », a expliqué Patrick De Koster.

Pas forcément une surprise dans la mesure où le PSG aura des moyens limités cet été (on parle de 70 M€ hors ventes de joueurs) et cherche prioritairement sur des postes défensifs. Le seul De Bruyne aurait quasiment focalisé tous les moyens parisiens alors que Leonardo cherche au moins un gardien remplaçant, un latéral droit, un défenseur central et un milieu défensif…