PSG – Mercato : Leonardo rembarré pour un très gros coup

La rumeur aura fait long feu. Recruté l’été dernier à prix d’or (80 M€, plus gros transfert de l’histoire du championnat allemand), Lucas Hernandez ne quittera pas le Bayern Munich. Et ce même si le champion du monde a été très en deçà du niveau attendu. Son directeur sportif, Hasan Salihamidzic, s’est montré très clair dans les colonnes de Kicker :

« Je suis sûr que Lucas développera pleinement ses qualités et se montrera précieux pour l’équipe. J’ai une totale confiance en lui. C’est un super gars, un gagnant. » Lucas Hernandez ayant lui aussi annoncé son intention de rester afin de prouver sa valeur, il semblerait que le dossier soit clos.

Cette annonce confortera Leonardo dans la prolongation de Layvin Kurzawa. Le directeur sportif du PSG aurait certainement aimé attirer Hernandez mais les lourdes pertes financières occasionnées par la crise sanitaire l’empêchaient de réaliser plusieurs gros coups sur le marché des transferts. Les propos de Salihamidzic n’ont, finalement, que confirmer une tendance déjà nette.

