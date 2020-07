PSG – Mercato : Leonardo répond au tacle de Meunier

true

Le latéral droit belge a égratigné le PSG et son directeur sportif dans un média de son pays. Le Brésilien lui a répondu ce soir.

Dans la presse belge du jour, Thomas Meunier s’est lâché à l’encontre de Leonardo. Le latéral droit, qui s’est engagé avec le Borussia Dortmund après la fin de son contrat au PSG et qui a refusé de prolonger l’aventure parisienne jusqu’en août afin de disputer la Champions League, a expliqué que tout était de la faute du Brésilien. Qu’il avait eu des exigences financières pour que Meunier poursuive de deux mois avec Paris.

Le directeur sportif des champions de France, contacté par Le Parisien, a tenu à rétablir la vérité : « Pour ces joueurs en fin de contrat (Layvin Kurzawa a fini par prolonger de quatre ans ), nous avons mis en place une politique commune : les prolonger de deux mois afin de terminer les compétitions aux mêmes conditions que celles en vigueur dans leur contrat qui se finissait le 30 juin 2020. »

« Thiago Silva, Eric Choupo-Moting et Sergio Rico ont accepté. Ils ont eu un comportement parfait. Thomas Meunier, lui, avait déjà signé au Borussia Dortmund. J’ai appelé le Borussia pour obtenir un prêt et le club allemand a exigé un prêt payant. Dans ces conditions, c’était impossible. Il n’y avait aucune raison d’agir différemment avec lui. Le club ne lui a jamais manqué de respect. Il a toujours été titulaire, sauf évidemment quand il était blessé ou suspendu. On a essayé de le prolonger, il n’a pas voulu, c’est son droit.”