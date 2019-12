PSG – Mercato : Leonardo réveille une ancienne piste brésilienne

true

D’après le journaliste italien Gianluca Di Marzio, le directeur sportif du PSG, Leonardo, aurait entamé des négociations avec l’AC Milan pour recruter l’ancien prodige du Flamengo Lucas Paqueta.

Souvenez-vous : il y a un an, le PSG avait été à deux doigts de recruter Lucas Paqueta, qui brillait alors de mille feux au Flamengo. Les Parisiens avaient longtemps été en pole position sur ce dossier mais ils s’étaient faits doubler dans la dernière ligne droite par l’AC Milan de… Leonardo. Tout cela pour une histoire d’argent car le club de la capitale, limité par le fair-play financier, n’avait pas pu faire de folie.

Un an plus tard, Leonardo a changé de bord mais pas d’idée ! Il voudrait encore recruter Paqueta. Pourtant, le milieu offensif brésilien n’y arrive pas du tout depuis qu’il a débarqué en Italie. Cette saison, il n’a ainsi été titularisé que huit fois chez des « Rossoneri » pourtant en perdition, qui viennent par exemple d’en prendre cinq à Bergame.

Le journaliste italien Gianluca Di Marzio a assuré sur Sky Sport que des négociations avaient lieu actuellement entre Leonardo et l’AC Milan pour un transfert de Paqueta moyennant un peu moins que les 35 M€ déboursés il y a un an. Une annonce surprenante car le PSG chercherait davantage une sentinelle qu’un énième joueur offensif. Mais Di Marzio est spécialisé dans les transferts et ses informations sont souvent justes, alors…