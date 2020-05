PSG – Mercato : Leonardo s’active sur deux dossiers importants de l’effectif

true

Leonardo, le directeur sportif du PSG, continue d’avancer ses pions dans la préparation de l’effectif de la saison prochaine.

Quels seront les contours du PSG pour la saison à venir ? Pour le moment, pas mal de flou persiste dans la mesure où le directeur sportif parisien Leonardo a de nombreux dossiers à régler. Parmi eux, celui de Thiago Silva.

Arrivant en fin de contrat dans un mois et n’ayant pas prolongé pour le moment, le capitaine du PSG se retrouve dans une situation incertaine. Au point que la femme du joueur elle-même s’est confiée à la presse pour souligner son envie de rester à Paris. Selon FootMercato, les choses avancent en ce sens. « Les négociations ont bien avancé et Thiago Silva se serait entendu avec Leonardo sur les contours d’une prolongation d’un an + un an en option ». La question du salaire ne serait néanmoins pas encore tranchée.

Deuxième cas important, celui du milieu offensif allemand Julian Draxler. Le PSG ne compte pas spécialement sur l’Allemand qui, de son côté, ne se voit pas quitter Paris avant la fin de son contrat dans un an. FootMercato annonce que le joueur a été proposé à Leipzig, mais le club allemand n’aurait pas été « particulièrement emballé ». Leonardo a encore du travail de ce côté-là…