PSG – Mercato : Leonardo se prend une soufflante digne de Doha

Le directeur sportif du PSG Leonardo croyait bien faire en rétablissant quelques vérités sur la stratégie agressive des clubs allemands avec les joueurs de L1. Il a eu un retour cinglant.

Leonardo aimerait faire la pluie et le beau temps en L1. Si le directeur sportif du PSG bénéficie d’une légitimité certaine en France, cela n’est pas forcément vrai sur le Vieux Continent. La preuve avec ses récentes déclarations contre les clubs allemands qui usent selon lui d’une stratégie trop agressive avec certains jeunes joueurs français, comme récemment Tanguy Kouassi. Michael Zorc n’a pas vraiment apprécié le message et ne s’est pas privé de le faire savoir hait et fort.

« Normalement, je ne commente pas quand d’autres clubs s’expriment en public. Mais étant donné que nous sommes directement mentionnés dans ce cas, je dois dire que Leonardo est manifestement dans l’erreur, a lancé le directeur sportif du Borussia Dortmund dans Bild . En général, c’est exactement l’inverse de ce qu’il présente. Nous sommes activement contactés par les familles et les conseillers français. »

Les clubs allemands savent riposter

À l’inverse du BVB, le RB Leipzig n’a pas ouvertement contre-attaqué. Markus Krösche a toutefois défendu la stratégie de son équipe sur le mercato en laissant entendre que chacun faisait ce qu’il voulait sur le marché. « La France est le champion du monde en titre et comme l’Allemagne, c’est une nation de football, a justifié le directeur sportif du club allemand. Il serait donc imprudent de ne pas surveiller ce marché. »