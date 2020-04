PSG – Mercato : Leonardo se serait lancé dans deux prolongations surprises !

true

Le PSG aurait amorcé des discussions autour d’une éventuelle prolongation de Layvin Kurzawa et de Thiago Silva.

Et si Leonardo surprenait son monde avec deux prolongations surprises au Paris Saint-Germain ? Jusqu’à présent, on pensait que seuls Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, 17 ans tous les deux, étaient des priorités aux yeux du directeur sportif brésilien, « Foot Mercato » annonce que deux autres joueurs pourraient étirer leur bail au delà de l’été prochain : Layvin Kurzawa (28 ans) et Thiago Silva (35 ans).

Paris va offrir quelque chose à Layvin Kurzawa…

Il y a quelques semaines encore, le latéral gauche paraissait en bout de course à Paris mais son intérim convaincant suite à la blessure de Juan Bernat a remonté sa cote. Autant auprès de Thomas Tuchel, qui a toujours cru en lui, qu’avec Leonardo. Il faut aussi croire que l’intérêt récent du FC Barcelone a poussé le PSG à agir pour lui offrir une prolongation. Il n’est cependant pas sûr que Kurzawa, également courtisé par la Juve et Arsenal, ne l’accepte.

… Et à Thiago Silva

Concernant Thiago Silva, la donne était un peu différente. Considéré comme un joueur important de l’effectif, « O Monstro » a toujours fait de Paris sa priorité. Jusqu’à présent, sa direction n’était pas pressée de discuter. Récemment, Leonardo aurait fait le premier pas en amorçant des discussions. Pour l’heure, aucun accord n’est encore trouvé…