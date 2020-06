PSG – Mercato : Leonardo sur van Dijk, autopsie d’un leurre médiatique

Ces dernières heures, une rumeur étonnante est sortie dans le « Sun ». D’après le tabloïd, Leonardo a tenté d’attirer Virgil van Dijk (Liverpool, 28 ans) pour remplacer Thiago Silva en patron de la défense du PSG. Une rumeur qui peut prêter à sourire quand on sait que Paris n’a pas les mêmes moyens que par le passé … Et n’avait sans doute pas les moyens, avec la crise du Covid-19, de se positionner sur le défenseur le plus cher de la planète.

On le sait depuis hier et les informations révélées par le « Parisien », le PSG n’a pas érigé la défense centrale comme chantier prioritaire. Non conservé, « O Monstro » ne sera pas remplacé et surtout pas par Virgil van Dijk, sous contrat avec les Reds jusqu’en juin 2023. Mais alors comment expliquer cette rumeur lunaire ? A qui profite le crime ?

C’est très simple : le défenseur batave est en pleine négociation autour d’une prolongation de contrat jusqu’en juin 2025. Comme souvent, dans ces cas-là, l’entourage des joueurs fait fuiter des bruits plus ou moins farfelus dans l’espoir de faire monter les tarifs pour une revalorisation salariale. A ce petit jeu, le PSG sert de leurre.

Le jeu médiatique s’applique aussi dans l’autre sens puisque des sources internes au club balancent dans la presse la teneur des contrats en négociations (12,7 M€ par saison) afin de mettre la pression sur le joueur pour qu’il signe. Mais que les fans du PSG ne se fassent pas de faux espoirs, ce n’est pas cet été que Virgil van Dijk signera dans la Capitale française…

Virgil van Dijk has rebuffed interest from PSG in order to stay at Liverpool, claims The Sun 🙅‍♂️

He’s now set to sign a new deal with the Reds worth £220,000-a-week, making him their highest-paid player in club history 🤑 pic.twitter.com/7HPZApCD2C

— Goal (@goal) June 12, 2020