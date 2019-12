PSG – Mercato : Leonardo travaille son plan dégraissage pour janvier !

true

Désireux de réaliser quelques échanges pour renforcer l’équipe, Léonardo souhaite aussi se séparer de plusieurs éléments qu’il juge inutile au PSG.

Si Thomas Tuchel est plutôt content de l’effectif dont il dispose au Paris Saint-Germain cette saison, Leonardo songe quand même à le remodeler légèrement. Négociant plusieurs échanges avec la Juventus de Turin (Paredes – Can, Meunier – De Sciglio), le directeur sportif francilien espère aussi exfiltrer quelques indésirables.

Choupo et Kurzawa poussés vers la sortie

Selon « RMC Sport », entre trois et quatre joueurs sont concernés par cette opération hivernale. Eric Maxim Choupo-Moting et Layvin Kurzawa, tous deux en fin de contrat en juin prochain, n’entrent plus du tout dans les plans de Léo et, contrairement à Thiago Silva ou Edinson Cavani, l’idée n’est pas d’attendre l’été pour les laisser filer…

L’épineux dossier Draxler

Prêt à laisser filer plusieurs Titis en prêt (Loïc Mbe Soh notamment), Leonardo va également tenter de trouver une solution pour Julian Draxler dont il juge le salaire trop important compte-tenu de son statut. Problème : l’Allemand, approché par l’OL et également visé par l’OGC Nice, ne compte pas quitter la Capitale en janvier.