PSG – Mercato : Leonardo lance une offre pour Telles et prépare un coup en L1

Selon la presse portugaise, Leonardo a bel et bien lancé l’assaut pour attirer Alex Telles (FC Porto, 27 ans) au Paris Saint-Germain.

En quête d’un nouveau latéral gauche pour remplacer un Layvin Kurzawa (27 ans) en fin de contrat et concurrencer Juan Bernat, le Paris Saint-Germain a bien l’intention de frapper fort sur ce poste. Les noms de Marcelo (Real Madrid) ou encore Théo Hernandez (Milan AC) ont récemment circulé mais si l’on en croit la presse portugaise c’est bien le dossier Alex Telles (FC Porto) qui aurait les faveurs de Leonardo.

D’après « A Bola », des manœuvres concrètes auraient été amorcées pour s’attacher les services du très offensif latéral gauche brésilien des Dragons. Le quotidien lusitanien parle même d’une première offre formulée atteignant les 22 M€ pour racheter les 12 mois de contrat restants au natif de Caxias do Sul. Une somme qui serait même sur le point de faire flancher Porto.

Je vois Bakayoko en TT depuis hier. Il y a bien eu une première approche de Leonardo à son sujet. Mais le dossier ne semble pas si avancé. — Loïc Tanzi (@Tanziloic) April 28, 2020

Si on ne doute pas des qualités de contre-attaquant de Telles, auteur de 10 buts et 9 passes décisives en 40 matches TTC cette saison, on peut quand même s’interroger sur la véracité de cette proposition alors que la crise sanitaire du Covid-19 a quasiment gelé toutes les négociations concrètes menées par Paris faute de visibilité sur le long terme. Par ailleurs, RMC Sport glisse que Leonardo apprécie le profil de Tiémoué Bakayoko, prêté cette saison par Chelsea à l’AS Monaco. Aucune négociation n’a toutefois été entamée.