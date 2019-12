PSG – Mercato : Leonardo va passer à l’attaque pour Lucas Paqueta (Milan AC)

true

Soucieux de renforcer son entre jeu au PSG, Leonardo serait sur le point de formuler une première offre pour son compatriote brésilien Lucas Paqueta.

Lucas Paqueta au PSG, cela pourrait bien se préciser. D’après L’Equipe, Leonardo a érigé Paqueta et un latéral gauche en priorités pour ce Mercato hivernal, et le directeur sportif parisien serait prêt à tout tenter pour enrôler son compatriote, alors que le Milan AC accuse un déficit record de 148 M€ et qu’il a grand besoin de retrouver des liquidités. Évoqué ces derniers jours par Sky Italia, l’intérêt de Leonardo pour Paqueta est bien réel selon FootMercato.

🆕🎅📽️ #ZapDeNoël – Episode 2⃣3⃣ Buts et célébrations à l’honneur dans ce Zap des attaquants ⚽️⚡️ pic.twitter.com/jQnHJtpgzY — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 23 décembre 2019

Le PSG est prêt à offrir 30M€

Le média affirme que « le directeur sportif du Paris Saint-Germain possède un accord verbal avec l’agent officiel du milieu international brésilien de 22 ans, Eduardo Uram », et que « Les dirigeants Rossoneri poussent pour un départ du joueur recruté 35 M€ (sans compter 10 M€ de bonus supplémentaires) en janvier 2019 ». Une première offre de 30 M€ serait dans les tuyaux. A 22 ans, l’international brésilien (11 sélections, 2 buts) souhaite quitter le Milan AC où il n’a disputé que 12 matches cette saison.