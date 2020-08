PSG – Mercato : Leonardo victime d’un gros coup de bluff ?

true

Leonardo, le directeur sportif du PSG, n’a dû que modérément apprécier les dernières déclarations de Thomas Meunier.

Quelques semaines après que le défenseur belge ait décidé de refuser la prolongation de quelques semaines au PSG pour y jouer la Ligue des champions, les langues se délient. Le défenseur qui appartient désormais au Borussia Dortmund.

Dans un entretien à Sport1, le Belge a annoncé que sa signature en Allemagne était bouclée… avant même la double confrontation face au PSG. « J’avais déjà signé avant le match. J’ai eu la chair de poule tout au long du match de la Ligue des champions. C’était la première fois pour moi que je jouais dans un tel stade et dans une telle atmosphère. Il y a beaucoup plus de spectateurs ici à Dortmund, tout le monde s’est levé et a chanté. Je pensais juste: Wow, je serai ici l’année prochaine ! »

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

Une confidence pour le moins surprenante puisque quelques semaines plus tard, le même Meunier se confiait dans la presse sur son avenir avec cette déclaration. « Mon objectif principal c’est toujours de rester à Paris, mais pour l’instant c’est assez calme ». Un bluff plutôt grossier que Leonardo n’a pas dû franchement apprécier…