PSG – Mercato : Leonardo vise un nouveau champion du monde pour remplacer Silva

Le directeur sportif du PSG Leonardo semble déjà savoir ce qu’il cherche au mercato et aimerait bien reformer le duo des frères Hernandez la saison prochaine.

Le PSG a commencé son dégraissage estival. Leonardo, chargé par Doha des pleins pouvoirs, entend ainsi vider le vestiaire parisien de joueurs qui ne représentent pas l’avenir à ses yeux. Exit donc Edinson Cavani, Thiago Silva ou encore Eric-Maxim Choupo-Moting. Place désormais à des éléments prometteurs.

En ce sens, Leonardo creuse déjà trois pistes prioritaires. Selon Foot Mercato, un latéral droit, un latéral gauche et un attaquant. Trois noms sont avancés avant tous les autres : Alex Telles (FC Porto), Adam Marusic (Lazio Rome) et enfin Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome). Ce lundi, deux autres noms ont rejoint cette liste prestigieuse : Theo et Lucas et Hernandez. La Cadena SER affirme que le défenseur du Bayern Munich (24 ans) est l’objectif numéro un du club de la capitale pour renforcer sa défense centrale.

130 millions pour les deux Hernandez ?

Le Français totalise 16 petites apparitions en Bundesliga, pour 9 titularisations. Les Bavarois ne seraient pas contre une vente, à condition de récupérer une somme avoisinant les 80 millions d’euros. Concernant son frère Theo (22 ans), il sort d’une excellente saison sous le maillot du Milan AC et coûterait 50 millions d’euros en cas de départ. Cela fait cher pour un défenseur, aussi talentueux soit-il.