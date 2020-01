PSG – Mercato : les 3 autres courtisans de Cavani, en plus de l’Atlético Madrid

true

S’il est en contacts très avancés avec l’Atlético Madrid, pour cet hiver ou plus sûrement l’été prochain, l’attaquant du PSG Edinson Cavani est également suivi par deux clubs anglais et un italien.

En fin de contrat au mois de juin, Edinson Cavani ne manque pas de courtisans. Et ce bien qu’il n’ait que très peu joué cette saison et qu’il a déjà 32 ans. Seulement, le fait qu’il soit devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG en un rien de temps et qu’il se batte tout le temps attise les envies.

On sait que l’Atlético Madrid est à fond sur lui. Diego Simeone, qui aime les guerriers, semble être l’entraîneur parfait pour lui. Mais les Colchoneros voudraient le faire venir cet hiver alors que le PSG aimerait pouvoir compter sur son Uruguayen jusqu’en juin, dans le cas où Mauro Icardi se blesserait.

Ce qui est certain, c’est que l’Atlético n’est pas seul sur le dossier. Le journaliste espagnol Pedrerol a révélé que trois autres grands clubs suivaient Cavani : Arsenal et Manchester United en Angleterre, l’Inter Milan en Italie, dans le cas où Olivier Giroud ne viendrait pas. Et ces trois-là aimeraient aussi l’avoir dès janvier…