PSG – Mercato : les deux priorités absolues de Leonardo en janvier

Si le PSG devrait se montrer plutôt calme au mercato hivernal, cela n’empêche pas Leonardo de creuser certaines pistes et d’être actif dans le sens des arrivées.

Ne posez plus la question du mercato à Thomas Tuchel, il vous redirigera vers Leonardo. Cet hivern l’entraîneur du PSG n’a tellement pas de temps à perdre avec les transferts qu’il ne souhaite même pas de nouveau milieu défensif en janvier 2020.

Paqueta, une piste « d’enfumage » ?

Cela n’empêche pas le directeur sportif du PSG de continuer à creuser certaines pistes. Celle menant à Lucas Paqueta (Milan AC) aurait ainsi été réveillée ces derniers jours. L’Équipe pense qu’il pourrait s’agir d’un « enfumage », le club lombard étant en grosse difficulté sportive et financière à l’approche des fêtes de fin d’année.

« Le PSG peut pas affoler les compteurs tous les six mois, son effectif est plutôt équilibré et certains secteurs de jeu sont encombré, peut-on par ailleurs lire dans le quotidien sportif. S’il prend deux joueurs, un milieu de terrain de complément et un arrière gauche, pour pallier un éventuel départ de Layvin Kurzawa, ce sera le bout du monde. »