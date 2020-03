PSG – Mercato : les Girondins vont peser sur l’avenir d’une recrue estivale

false

Selon un média andalou, le gardien Sergio Rico, prêté par le FC Séville, ne sera pas conservé par le PSG car il n’a pas été bon contre Bordeaux.

Prêté par le FC Séville, Sergio Rico semblait avoir un avenir tout tracé : le gardien espagnol de 26 ans devait vivre cette saison 2019/20 dans la peau de la doublure de Keylor Navas et être définitivement transféré dans la capitale en juin moyennant une dizaine de millions d’euros.

Seulement voilà, les Girondins de Bordeaux ont totalement chamboulé les plans du PSG ainsi, sans doute, que la vie de Rico. Et non pas parce que le club aquitain est intéressé par lui. D’après le quotidien andalou Estadio Deportivo, la rencontre de championnat entre Paris et le FCGB (4-3), au cours de laquelle Sergio Rico était titulaire, n’a pas plu à Leonardo et compagnie.

Jugé nerveux et auteur d’erreurs grossières, alors qu’il évolue tout de même dans une équipe largement supérieure à la concurrence, le portier aurait anéanti tout le crédit que ses six titularisations précédentes avaient fait naître. Le PSG, qui réfléchit à la possibilité de recruter Gianluigi Donnarumma, serait désormais peu convaincu de la nécessité de s’attacher définitivement les services d’un portier n’ayant pas les qualités pour être titulaire et qui s’avère fébrile même quand tout va bien…