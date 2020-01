PSG – Mercato : les parents de Cavani haussent le ton pour accélérer son départ !

true

Le dossier Edinson Cavani commence à brûler les doigts des dirigeants du PSG. Dimanche, Leonardo a enfin admis que l’attaquant uruguayen avait demandé son départ sur ce mercato et que la porte n’était pas fermée en ce sens.

« CAVANI quiere IRSE y está CONTENTO con el INTERÉS del ATLETI ».@Fermincanas PRESENTA la PORTADA con nuestra ENTREVISTA EXCLUSIVA a Luis, padre del uruguayo. pic.twitter.com/treypK4iZa — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 22, 2020

Depuis lors, la tension est montée d’un cran. L’Atlético Madrid a mis la pression en lançant d’autres pistes, ce qui commence à faire peur au clan Cavani. Hier soir en Espagne, son père a été interrogé lors de l’émission Chiringuito de Jugones et a haussé le ton. « Edi veut partir et il est content de l’intérêt de l’Atlético. Il veut partir parce qu’il a besoin de jouer », a-t-il lâché sans détour.

La mère de Cavani tacle le PSG

La mère de Cavani est aussi montée au créneau pour tacler le PSG. « Le PSG a rejeté trois propositions de l’Atlético de Madrid, mais mon fils a demandé à partir et nous attendons qu’un accord soit trouvé par les deux clubs, a-t-elle argumenté dans les colonnes d’As. Nous comprenons la position du PSG et ils l’ont fait savoir mais ce que je ne comprends pas, c’est qu’ils veulent qu’il reste et ensuite ils le font jouer 6 minutes. Ils ne se comportent pas bien avec lui, avec tout ce qu’il a donné au Paris Saint-Germain. Je suis en colère. Si vous ne l’utilisez pas, laissez-le aller dans un club qui a besoin de buts comme l’Atlético de Madrid. »