PSG – Mercato : les plans de Leonardo menacés par un nouveau riche ?

Leonardo, le directeur sportif du PSG, semble clairement travailler en coulisses pour que Massimiliano Allegri vienne sur le banc parisien.

SI la crise actuelle a forcément mis en pause les dossiers du PSG, les intentions de Leonardo semblaient claires il y a encore quelques semaines. Le directeur sportif parisien œuvre en coulisses pour un possible remplacement de Thomas Tuchel par Massimiliano Allegri.

Il faut dire que le technicien italien, qui sort d’une aventure réussie à la Juventus Turin. Et l’un des coachs les plus renommés sur le marché. Avec une culture italienne qui parle forcément à Leonardo. Mais les plans du dirigeant parisien vont-ils être remis en cause par le nouveau riche de Premier League, Newcastle ?

En effet, selon Mundo Deportivo, le club anglais qui a été racheté par le prince saoudien et devrait donc devenir un poids lourd de Premier League, souhaiterait un coach d’envergure pour mener son nouveau projet. Massimiliano Allegri correspond parfaitement au profil et serait particulièrement convoité. De quoi compliquer la tâche de Leonardo ?