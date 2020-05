PSG – Mercato : les vraies priorités de Leonardo démasquées ?

true

Alors que le PSG est bien évidemment au centre de nombreuses rumeurs en vue du prochain Mercato, le plan de bataille de Leonardo serait assez clair.

Ce jeudi matin, les derniers échos au sujet du Mercato du PSG laissaient penser que le club de la capitale se montrerait assez calme. Cela n’empêche toutefois pas Leonardo de prospecter pour quelques renforts ciblés.

Et si l’on en croit le journaliste de la Chaîne l’Equipe Didier Roustan, le directeur sportif du PSG donnerait clairement sa priorité au marché italien pour trouver du renfort. Les pistes Mertens et Tonali étaient d’ailleurs évoquées ces derniers jours. « D’après ce qui me revient comme info, Leonardo est très chaud sur tout ce qui est football italien. Quand il est arrivé l’année dernière, les dossiers Sarabia, Herrera, et tout ça, étaient très avancés. Mais là il voit par l’Italie. Il y a Sandro Tonali de Brescia (bientôt 20 ans) qui est dans les tuyaux. C’est un super joueur. Il y a Mertens. Je trouve que ce serait très intelligent », estime Roustan.

Le journaliste a d’ailleurs détaillé son opinion sur la piste du Belge, qui serait à ses yeux une excellente idée. « C’est un joueur assez frais malgré ses 33 ans. Surtout, il a le profil technique pour s’entendre avec Mbappé et Neymar. Il est plus technique que Cavani et plus mobile qu’Icardi. En plus, il est libre, ça ne va pas coûter une fortune. Il n’avait pas un salaire diabolique à Naples non plus. On dit que le PSG s’intéresserait aussi à Lautaro Martinez, de l’Inter, mais je ne les vois pas mettre 130M€ non plus… », estime Roustan.