PSG – Mercato : l’Inter Milan pourrait faire une crasse à Leonardo

En discussions avec l’Inter Milan pour Mauro Icardi, le PSG a délaissé Edinson Cavani… Ciblé par le club lombard.

Cet été, le Paris Saint-Germain devrait être amené à choisir entre Mauro Icardi (27 ans), prêté cette saison par l’Inter Milan et disposant d’une option d’achat jusqu’à la fin du mois de mai, et Edinson Cavani (33 ans), en fin de contrat. Pour l’instant, le choix de Leonardo semble s’être porté sur l’Argentin même si les négociations avec le club lombard et Wanda Nara sont plutôt âpres… Et rien n’indique qu’une issue favorable est proche.

Un sponsor de l’Inter Milan milite pour Cavani

Si pour l’instant Edinson Cavani reste calme, attendant (en vain) une offre parisienne avant de faire un choix pour son avenir, le PSG pourrait bien perdre l’un et l’autre s’il ne fait pas plus attention. En effet, le très courtisé Matador fait l’objet d’une drague en bonne et due forme de … l’Inter Milan.

Dans l’émission « La Politica nel Pallone », c’est un des sponsors historiques des Nerrazzuri qui s’est exprimé en faveur de la signature de Cavani en cas de départ de Lautaro Martinez. « Cavani a eu des saisons extraordinaires. J’espère qu’il viendra à l’Inter et pourra répéter ces exploits. Nous avons d’autres joueurs expérimentés dans ce championnat, qui se révèlent être de grands champions. L’âge n’est pas une limite, ce peut être un bon choix », a fait savoir Marco Tronchetti, directeur général de Pirelli dont la voix pèse à l’Inter.