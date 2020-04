PSG – Mercato : l’Inter Milan prêt à vendre Icardi à son plus vieil ennemi ?

L’Inter Milan est-il prêt à trahir sa rivalité la plus ancestrale ? C’est en tout cas ce que pense le « Corriere dello Sport ». Dans son édition dominicale, le média transalpin affirme que, pour éviter que Mauro Icardi ne file à la Juventus renforcer un concurrent pour le titre, l’Inter serait prêt à le placer … au Milan AC.

Bien évidemment, la priorité des Nerazzuri est de voir l’Argentin quitter définitivement la Serie A pour le PSG. Ce scénario est de moins en moins probable. En effet, Paris a gelé tous ses mouvements et il est de plus en plus hypothétique d’imaginer Leonardo lever l’option d’achat fixée à 70 M€. Surtout qu’Icardi est actuellement en froid avec son entraîneur Thomas Tuchel…

De là à préférer ouvrir la porte des négociations aux Rossoneri ? Un pas que l’Inter Milan semble désormais prêt à franchir. Qu’en penseront les tifosi ?

? @CorSport : Milan dream of Mauro Icardi currently at PSG who wants to leave the French club. Elliot wants a strong team and could have a surprise with Luciano Spalletti’s also.

What do you think Icardi and Spalletti ?￰゚マᄐ Milan ? Yes or No ? pic.twitter.com/DjuK0LH9M1

— TeamMilanAC (@TeamMilanAC) April 5, 2020