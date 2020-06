PSG – Mercato : madame Thiago Silva officialise le non définitif de Leonardo

true

La nouvelle circule depuis quelques jours, Leonardo ne souhaite pas que Thiago Silva continue son aventure au PSG. C’est désormais officiel.

Il y a quelques jours, l’Equipe annonçait de manière définitive la décision du PSG dans le dossier Thiago Silva. Leonardo, le directeur sportif du PSG, aurait indiqué à son capitaine brésilien son intention de ne pas le prolonger alors qu’il arrive en fin de contrat.

Depuis, rien n’a été confirmé officiellement par le PSG, ni par le joueur ou son entourage… jusqu’à aujourd’hui. En effet, comme le relaie le Parisien, la compagne du joueur Isabelle a clairement indiqué sur Instagram que la fin de l’aventure parisienne avait sonné pour Thiago Silva.

Dans un poste relayé par Paris Anylitic, Isabelle Silva a adressé un message sans équivoque. Répondant à un compte de fans remerciant Thiago Silva pour les 8 ans passés au PSG et regrettant son départ, celle-ci a répondu. « Pour nous aussi, mais c’est la vie. Je vous aime beaucoup et merci pour ces 8 ans ». En plus de son départ, la femme de Thiago Silva confirme donc que son départ n’est en rien la volonté du joueur. Mais bel et bien du directeur sportif parisien Leonardo.