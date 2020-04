PSG – Mercato : Mauro Icardi aurait tranché pour son avenir

true

Mauro Icardi, l’attaquant argentin du PSG, restera-t-il à Paris la saison prochaine ? Un journaliste italien affirme le contraire, le joueur ayant tranché.

Malgré le coronavirus, et le confinement, le Mercato n’est jamais loin. Sans doute pour cette raison que d’innombrables médias, et autant de journalistes, commencent à asséner leurs vérités au sujet de joueurs qui vont bientôt faire l’actualité. C’est le cas de Mauro Icardi, l’attaquant du PSG, dont on ne sait toujours pas si il va rester à Paris ou retourner à l’Inter Milan dans quelques semaines.

Le club de la capitale, comme vous le savez, pourrait lever l’option d’achat, fixée à 70 millions d’euros. Ce qui n’a pas encore été fait. Et l’Argentin, lui, que souhaite-t-il ? Si l’on en croit le journaliste italien Nicolo Schira, la réponse est claire. Icardi va retourner en Italie, comme il l’affirme sur son compte twitter.

« Mauro Icardi a choisi de retourner en Italie à la fin de la saison »

« Mauro Icardi a choisi de retourner en Italie à la fin de la saison. Il ne restera pas au PSG. Lui et Wanda Nara ont parlé avec Leonardo pour annoncer leur décision. Après cela, le PSG a fermé la discussion avec l’Inter à propos de l’achat de l’attaquant. »